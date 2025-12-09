پخش زنده
به دلیل تداوم آلودگی هوا و کنترل انتقال بیماریهای تنفسی در روز چهارشنبه ۱۹ آذر تمامی مقاطع آموزشی استان خراسان رضوی تعطیل است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، جلسه مشترک ستاد مدیریت بحران و کارگروه مدیریت شرایط اضطرار آلودگی هوای استان خراسان رضوی بنا به درخواست دانشگاههای علوم پزشکی استان بمنظور کنترل انتقال بیماریهای تنفسی و همچنین براساس پیشبینی و صدور هشدار نارنجی ادارهکل هواشناسی استان مبنی بر افزایش و ماندگاری آلایندههای جوی و پدیده وارونگی هوا در برخی مناطق استان بویژه شهرهای صنعتی، تشکیل و مصوباتی بشرح زیر ابلاغ نمود:
تمامی مقاطع آموزشی (پیش دبستانی، ابتدایی و متوسطه) استان در روز چهارشنبه مورخ نوزدهم آذرماه، در دو نوبت صبح و عصر تعطیل خواهدبود.
بر این اساس آموزش در تمامی مقاطع تحصیلی اعلام شده بهصورت غیرحضوری و از طریق فضای مجازی خواهد بود.
تمامی فعالیتهای ورزشی و بدنی در فضای باز در سطح شهر مشهد طی روز چهارشنبه ممنوع است.
کلیه مادران دارای فرزند زیر شش سال ادارات به صورت دورکار فعالیت خواهند نمود.
فعالیتهای عمرانی در سطح شهر مشهد و فعالیت کارگاههای تولید شن و ماسه در حومه شهر مشهد تعطیل خواهدبود.
مصوبات این کارگروه به منزله ابلاغ رسمی بوده و برای کلیه دستگاهها، نهادها و سازمانهای مشمول لازم الاجرا میباشد.