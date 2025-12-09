به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان نایین گفت: ماموران یگان امداد فرماندهی انتظامی این شهرستان حین گشت زنی دریکی از محور‌های مواصلاتی به یکدستگاه کشنده مشکوک شدند و برای بررسی آن را متوقف کردند.

سرهنگ احسان بدیعیان افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو تعداد ۶۵۰ حلقه لاستیک قاچاق که بدون هرگونه مدارک قانونی و معتبر گمرکی بود را کشف کردند.

این مقام انتظامی با اشاره به این که کارشناسان ارزش محموله قاچاق کشف شده را ۶۰ میلیارد ریال اعلام کردند گفت: در این رابطه یک فرد متخلف شناسایی و با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.