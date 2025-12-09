به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان با اشاره به آخرین وضعیت سد زاینده‌رود گفت: ذخیره این سد به ۱۱۸ میلیون مترمکعب و میزان آب ورودی به آن به عدد بی‌سابقه ۵.۵ مترمکعب بر ثانیه رسیده است.

حسن ساسانی با بیان اینکه در مدت مشابه سال گذشته میزان حجم سد زاینده رود۲۲۰ میلیون مترمکعب بوده است، افزود: از ابتدای سال آبی جاری (اول مهر ۱۴۰۴) تا امروز تنها ۸.۵ میلی‌متر بارش در چلگرد ایستگاه شاخص کوهرنگ ثبت شده در حالی که در مدت مشابه سال گذشته ۲۷۰ میلی‌متر بارندگی داشتیم.

وی ادامه داد: با این حال، طبق پیش‌بینی‌های هواشناسی یک سامانه بارشی مناسب در روز‌های آینده به منطقه وارد می‌شود و امیدواریم شاهد بارش‌های مؤثری باشیم.

ساسانس گفت: وزارت نیرو مصمم است در حوضه زاینده‌رود و دریاچه ارومیه به‌عنوان دو حوضه در اولویت، عملیات موفق باروری ابر‌ها را اجرا کند و قطعاً برای بهبود بارش‌های جبهه بارشی پیش رو اقدامات مؤثری اجرا خواهد شد.

سد زاینده‌رود با گنجایش ١.۴ میلیارد متر مکعب در فاصله ۱۱۰ کیلومتری غرب اصفهان در شهرستان چادگان قرار دارد.