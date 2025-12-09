تاکنون ۱۲۲ حلقه چاه کشاورزی خور و بیابانک به سیستم کنتور هوشمند مجهز شده‌اند.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکزاصفهان؛ معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری در جلسه مشترک کارگروه حفاظت از منابع آب و سیلاب خوروبیابانک گفت: از مجموع ۳۰۰ حلقه چاه کشاورزی در خوروبیابانک، تاکنون ۱۲۲ حلقه به سیستم کنتور هوشمند مجهز شده‌اند.

مرتضی غلامرضایی افزود: این تجهیز با هدف مدیریت مصرف، جلوگیری از اضافه برداشت و حفاظت پایدار از منابع آبی شهرستان و ایجاد یک نظام منسجم برای کنترل برداشت، تقویت نفوذ آب در تغذیه سفره‌ها و کاهش خطرات سیلاب است و این مهم بدون همکاری دستگاه‌های اجرایی، بهره‌برداران و دهیاری‌ها محقق نخواهد شد.

وی با اشاره به لزوم تقویت زیرساخت‌های حفاظتی در حوزه آب افزود: لایروبی طرح‌های آبخیزداری، اصلاح نواقص سازه‌های تقاطعی تغذیه مصنوعی و پاک‌سازی و لایروبی دهانه پل‌ها از اقداماتی است که برای کنترل سیلاب و افزایش نفوذپذیری آب به سفره‌های زیرزمینی در دستور کار قرار دارد.

بگفته وی اجرای این طرح‌ها نقش مهمی در کاهش خسارات احتمالی سیلاب و بهبود وضعیت منابع آبی شهرستان دارد.