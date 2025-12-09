پخش زنده
هنرستان ۱۲ کلاسه خیرساز «شالباف» و مدرسه ۱۲ کلاسه خیرساز «حاج غلامرضا آریاننسب و حاجیه خانم زهره روستازاده» در شهر اصفهان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ امروز هنرستان هنر خیرساز «شالباف» در ناحیه ۳ شهر اصفهان، مدرسه خیرساز «حاج غلامرضا آریاننسب و حاجیه خانم زهره روستازاده» و دکتر زهرا عبدیزدان در ناحیه ۴ شهر اصفهان افتتاح شد.
این مدارس با ۳۰ کلاس درس و هزینه ۶۰ میلیارد تومانی خیران و اعتبارات دولتی به بهره برداری رسیده است.
آموزشگاه خیرساز «دکتر زهرا عبدیزدان» در ناحیه ۴ شهر اصفهان در زیربنایی به مساحت یکهزار متر مربع و با برخورداری از ۶ کلاس درس احداث شده است.
فضای حیاط این مجموعه آموزشی به مساحت ۸۰۰ متر مربع طراحی شده و بستر مناسبی برای فعالیتهای آموزشی، پرورشی و ورزشی دانشآموزان فراهم آورده است.
عملیات ساخت این طرح طی مدت چهار سال به انجام رسیده است.
هنرستان هنر خیرساز «شالباف» هم در زمینی به مساحت ۲۰۰۰ مترمربع و با زیربنایی حدود ۳۰۰۰ مترمربع در مدت ۶ سال احداث شده است.
هنرستان شالباف با رویکرد تخصصی در رشتههای هنری راهاندازی شده و شامل رشتههای معماری داخلی، گرافیک، فتوگرافیک، پویانمایی (انیمیشن) و نقاشی است.
مدرسه خیرساز «حاج غلامرضا آریاننسب و حاجیه خانم زهره روستازاده» نیز در زیربنایی به مساحت ۲۲۰۰ متر مربع و با برخورداری از ۱۲ کلاس درس احداث شده است.
فضای حیاط این مجموعه آموزشی حدود ۱۱۰۰ متر مربع طراحی شده که بستری مناسب برای فعالیتهای پرورشی، ورزشی و اجتماعی دانشآموزان فراهم میسازد.
این طرح عمرانی هم در مدت سه سال به بهرهبرداری کامل رسیده است.