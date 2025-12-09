به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کمیته انضباطی فدراسیون والیبال رای خود را درباره مطالبات کامبیز یعقوبی، عرفان نوروزی، علی غیاث آبادی، متین صالح‌زاده و صبا قادری اسماعیلی از باشگاه سایپا به شرح زیر اعلام کرد:

رای کمیته انضباطی

با توجه به مکاتبه یکم آذرماه ۱۴۰۴ کمیته انضباطی فدراسیون والیبال با باشگاه سایپا و پایان مهلت اعطایی و ابلاغ شده برای پاسخ و ارائه مستندات کافی و وافی از جانب باشگاه و عدم پاسخ قانونی، بنابر این با عنایت به دادخواست افراد مشروحه زیر و عدم رد آن از جانب باشگاه، حکم بر ذی حقی خواهان‌ها صادر و اعلام می‌گردد. بنابر این باشگاه محکوم به پرداخت درخصوص افراد فوق‌الذکر می‌باشد:

درخصوص دادخواست کامبیز یعقوبی دائر بر مطالبه وجه به میزان ۳۰۰ میلیون تومان.

درخصوص دادخواست عرفان نوروزی دائر بر مطالبه وجه به میزان ۶۱۲ میلیون تومان.

درخصوص دادخواست علی غیاث آبادی دائر بر مطالبه وجه به میزان ۷۰ میلیون تومان.

درخصوص دادخواست متین صالح زاده (بازیکن تیم نوجوانان) دائر بر مطالبه وجه به میزان ۱۰ میلیون تومان.

درخصوص دادخواست صبا قادری اسماعیلی دائر بر مطالبه وجه به میزان ۲۰ میلیون تومان.

رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در کمیته استیناف است.