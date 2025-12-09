رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع با اشاره به جنایات آمریکا در دفاع مقدس ۱۲ روزه، تاکید کرد: دشمن جنگ را به ما تحمیل کرد؛ همچنین دشمنان دانشمندان و نخبگان وزارت دفاع هدف قرار دادند تا تولید قدرت در کشور متوقف شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «سید ضیاالدین آقاجانپور» رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در یازدهمین کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر آمریکایی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی که در مجموعه دهکده نشاط برگزار شد، اظهار داشت: آمریکا به‌صورت جدی از جنایات رژیم صهیونی حمایت می‌کند.

وی با اشاره به اینکه کشورهای غربی و خصوصا آمریکا و برخی کشورهای مهم اروپایی از رژیم صهیونی حمایت می‌کنند، ادامه داد: امروز آمریکا به‌طور وضوح و شفاف از رژیم صهیونیستی حمایت می‌کند.

حجت‌الاسلام آقاجانپور عنوان کرد: حمایت تسلیحاتی آمریکا و اروپا از رژیم صهیونی منجر به شهادت رسیدن و تکه‌تکه شدن کودکان و زنان مظلوم غزه شده است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع عنوان کرد: مجامع بین‌المللی در مقابل جنایات صهیونیست‌ها سکوت کرده‌اند و در این زمینه هیچ اقدامی در مقابل ظلم، جنایت و آدمکشی آمریکا و صهیونیست‌ها انجام نمی‌دهند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به جنایات تاریخی آمریکا در جهان تاکید کرد: تاسیس آمریکا بر مبنای ظلم، جنایت، آدمکشی و دست درازی به حقوق دیگران شکل گرفته است.

حجت‌الاسلام آقاجانپور یادآور شد: آمریکا در ژاپن با بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی ده‌ها هزار نفر را کشتند و این دقیقا ماهیت جنایتکارانه آمریکا است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع تصریح کرد: ماهیت آمریکا و اربابان نظام سلطه ماهیت زورگویی و تجاوزگری و تحمیل خواسته شأن به ملت‌ها است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به جنایات آمریکا در جنگ ۱۲ روزه، تاکید کرد: ما در حین مذاکره با آمریکایی‌ها بودیم که صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها به ما حمله کردند؛ دشمن جنگ را به ما تحمیل کرد؛ همچنین دشمنان دانشمندان و نخبگان وزارت دفاع هدف قرار دادند تا تولید قدرت در کشور متوقف شود.

رییس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع با بیان اینکه دشمنان فخری‌زاده را ترور کردند، تصریح کرد: گناه ما، ملت ما و انقلاب ما این است که زیر بار سلطه‌گری دشمنان نمی‌رویم؛ ما باید قوی شویم و اگر قوی نشویم نمی‌توانیم از استقلال، عزت و شرفمان دفاع کنیم.

وی تصریح کرد: امروز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اوج اقتدار هستند و دانشمندان و نخبگان ما در حوزه دفاعی کشور شگفتانه‌هایی را تولید کردند که بخشی از این‌ها مربوط به سعی و تلاش دانشمندان نخبگان ما است.

حجت‌الاسلام آقاجانپور ادامه داد: ما در جنگ ۱۲ روزه اقتدار نیروهای مسلح را دیدیم و دیدیم که سرزمین های اشغالی و پایگاه العدید موشک باران شد و ترامپ و نتانیاهو در این جنگ ذلیل شدند.