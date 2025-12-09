پخش زنده
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست با وزیر محیطزیست عمان دیدار کرد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، وزیر محیط زیست عمان که ریاست اجلاس UNEA-۷ را بر عهده دارد در این دیدار ضمن تقدیر از نقش سازنده جمهوری اسلامی ایران در جلسات و همکاریهای مشترک، گفت:همراهی ایران تا این لحظه برای پیشبرد اهداف اجلاس بسیار مؤثر بوده است.
عبدالله بن علی العامری، با اشاره به زمان باقی مانده تا پایان اجلاس، بر ضرورت تلاش مشترک برای نزدیک کردن نظرات کشورها و دستیابی به اجماع جهانی بهمنظور نهاییسازی بیانیهها و قطعنامههای UNEA-۷ تأکید کرد.
شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیطزیست با اشاره به حمایت کشورمان از نقش سازنده عمان در روند مذاکرات UNEA-۷ گفت: موفقیت عمان بهعنوان رئیس این دوره از اجلاس موفقیتی برای کشورهای منطقه از جمله ایران است.
معاون رئیس جمهور بر اهمیت دیدگاهها و دغدغههای کشورهای در حال توسعه بهویژه کشورهای منطقه غرب آسیا، در فرآیند تدوین اسناد و قطعنامههای اجلاس UNEA-۷ تاکید کرد.
همچنین دو طرف بر اهمیت گسترش همکاریهای دوجانبه در حوزه محیطزیست با توجه به چالشهای مشترک میان دو کشور به ویژه بحران کمآبی، توفانهای گردوغبار و حفاظت از پهنههای آبی مشترک در خلیج فارس و دریای عمان از طریق کنوانسیونهای منطقهای تأکید کردند.