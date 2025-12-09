طرح حامی (حمایت درسی از دانش آموزان ابتدایی نیاز به تلاش بیشتر و قابل قبول) در استان کرمان استمرار دارد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان کرمان در ارتباطی مجازی با معاونان و کارشناسان آموزش ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق استان گفت: طرح حامی (حمایت درسی از دانش آموزان ابتدایی نیاز به تلاش بیشتر و قابل قبول) در استان کرمان استمرار دارد.

طاهره زحمتکش گفت: سه شنبه هر هفته، امکان حضور همکاران آموزش ابتدایی شهرستان ها در استان و بررسی عملکرد و مساعدت فراهم است.

وی افزود: پاسخگویی به موقع و لزوم توجه به اطلاعیه ها و بخشنامه ها مانند اطلس جامع مدارس ضروری است، یکپارچگی بازدید و نظارت در مدارس غیردولتی و دولتی توسط همکاران شهرستان ها در دستور کار است.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان کرمان گفت: فرم ۱ تا ۴ طرح حامی ارسال شود، بخشنامه استمرار طرح حامی ارسال شده است و در مرحله اول غربالگری و در صورت نیاز ارجاع اختلالات انجام شود.

زحمتکش گفت: طرح حامی در دوره اول در ۲ درس فارسی و ریاضی و در دوره دوم در ۳ درس علوم و فارسی و ریاضی با عملکرد نیاز به تلاش بیشتر و قابل قبول است.

وی اظهار داشت: آزمون تیمز ۲۰۲۷( پایه چهارم و هشتم در دروس ریاضی و علوم) و پرلز ۲۰۲۶( سواد خواندن پایه چهارم) همزمان در فروردین ماه ۱۴۰۵ به صورت همزمان و الکترونیکی اجرا می شود .

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان کرمان گفت: روزهای ۱۸ و ۱۹ آذر ۱۴۰۴ در مراکز سنجش، خدمات رایگان به دانش آموزان مشکوک به اختلال یادگیری فراهم می شود و فیلم های نحوه ارجاع توسط معلم و مدیر موجود است.

زحمتکش گفت: شرط جهش تحصیلی کارنامه خیلی خوب و هوشبهر ۱۲۰ است، در صورت ۲ سال تکرار پایه تحصیلی باید معرفی دانش آموز به مرکز سنجش برای تست مجدد انجام شود.

وی اظهار داشت: توانمندسازی دوره ها بایستی همچنان در شهرستان ها ادامه یابد، بخشنامه تئاتر درسی تلفیق روش های نوین و هنر با برنامه درسی مخصوص پایه پنجم و ششم است، دبیرخانه واقع در شهرستان عنبرآباد و نشانی ارسال آثار @zahrasalari۷ است.