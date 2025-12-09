نخستین محموله هزار تنی سیمان قم از طریق راه آهن ابتدا به بندر کاسپین در انزلی و از انجا به کشور روسیه صادر خواهد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،استاندار قم با اشاره به هدفگذاری برای جابه جایی ۶ میلیون و ۲۵۰ هزار تن کالا از طریق خطوط ریلی راه آهن استان گفت: برای این هدف خطوط ریلی منطقه ویژه سلفچگان و اتصال شهرک صنعتی شکوهیه در دست اجرا قرار دارد.

اکبر بهنام جو افزود: اتصال منطقه ویژه سلفچگان با سرعت ویژه‌ای در دست ساخت است و بین چهار تا پنج ماه آینده این منطقه ویژه اقتصادی به خطوط ریلی متصل خواهد شد و این منطقه به یک بار انداز مجهز خواهد شد تا هم تولیدات خود منطقه و هم تولیدات اقتصادی سایر مناطق را هم جذب نماید.

وی خاطر نشان کرد: اعتبارتخصیص یافته به این خط که به طول ۱۴ کیلومتر است ۵۰ میلیارد تومان از طریق منطقه ویژه اقتصادی و هزار میلیارد تومان هم از طریق منابع راه آهن کشور تامین می‌شود.