پخش زنده
امروز: -
نخستین محموله هزار تنی سیمان قم از طریق راه آهن ابتدا به بندر کاسپین در انزلی و از انجا به کشور روسیه صادر خواهد میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،استاندار قم با اشاره به هدفگذاری برای جابه جایی ۶ میلیون و ۲۵۰ هزار تن کالا از طریق خطوط ریلی راه آهن استان گفت: برای این هدف خطوط ریلی منطقه ویژه سلفچگان و اتصال شهرک صنعتی شکوهیه در دست اجرا قرار دارد.
اکبر بهنام جو افزود: اتصال منطقه ویژه سلفچگان با سرعت ویژهای در دست ساخت است و بین چهار تا پنج ماه آینده این منطقه ویژه اقتصادی به خطوط ریلی متصل خواهد شد و این منطقه به یک بار انداز مجهز خواهد شد تا هم تولیدات خود منطقه و هم تولیدات اقتصادی سایر مناطق را هم جذب نماید.