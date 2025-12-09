پخش زنده
شیوع ابر آنفلوانزا در انگلیس موجب شده است مدارس بسته شوند، شمار بیماران بستری در بیمارستانهای لندن سه برابر شود و از مردم خواسته میشود از ماسک صورت استفاده کنند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از لندن، رسانهها در انگلیس میگویند افزایش شمار مبتلایان به آنفلوانزا در مدارس، معلمان را وحشت زده کرده است و آنان میگویند گویی دوران همه گیری کووید، بازگشته است.
در تارنمای روزنامه دیلی میل آمده است، به علت ابتلای شمار فراوانی از دانش آموزان، تعدادی از مدارس تعطیل شده است و بعضی از مدیران ترجیح میدهند مراسم صبحگاهی در مدراس را برگزار نکنند تا شمار کم تری از دانش آموزان، به آنفلوانزا مبتلا شوند.
اخبار منتشر شده در انگلیس نشان میدهد به علت ابتلای صد نفر از مسافران یک کشتی مسافربری اقیانوس پیما، این کشتی فعلا متوقف شده است.
دیلی میل افزود: بیمارستانهای دانشگاهی در مناطق میانی انگلیس، "حادثه بحرانی" اعلام کردهاند، زیرا بیمارستان "رویال استوک" و بیمارستان شهرستان "استافورد" با "شمار فراوان مراجعان" روبهرو شدهاند. به نوشته این روزنامه، از ساکنان در این مناطق خواسته شده است به علت فراوانی بیماران، فقط در صورتی که جانشان در خطر است، به اورژانسهای بیمارستانها مراجعه کنند. سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس همچنین اعلام کرده است به علت "افزایش شدید عفونتهای تنفسی ویروسی، از جمله آنفولانزا و مراجعه فراوان بیماران، همه قرارهای ملاقات عادی با پزشکان" در بیمارستانها لغو شده است.
مدیران سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس هشدار میدهند لندن، درگیر موج بیسابقه و فزاینده آنفلوانزاست، این سازمان هشدار داده با این که در حال حاضر موارد ابتلا، به بالاترین حد خود رسیده است، هنوز پایانی بر این روند دیده نمیشود. دیلی میل نوشت یکی از مدارسی که بدترین آسیب را دیده، مدرسه سنت مارتین در کرفیلی (Caerphilly) در منطقه جنوب ولز (Wales) است که پس از بیماری بیش از ۲۵۰ نفر از دانش آموز و کارکنان، موقتا تعطیل شده است.