طراحی سؤالات آزمون های نوبت اول دوره متوسطه باید بر اساس راهنمای عمل ارزشیابی هر درس باشد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان در دومین جلسه ستاد آزمونهای نوبت اول دیماه ۱۴۰۴ و نشست هماهنگی المپیادهای علمی گفت: طراحی سؤالات آزمون های نوبت اول دوره متوسطه باید بر اساس راهنمای عمل ارزشیابی هر درس باشد.
محمدرضا فرح بخش گفت با اشاره به شرایط ویژه استان همزمان با ششمین سالروز شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و گرامیداشت هفته مقاومت، گفت: آزمونهای نوبت اول از روز شنبه ۲۹ آذرماه تا چهارشنبه ۱۰ دیماه برگزار می شود.
وی افزود: در این بازه زمانی، کلاسهای درس برقرار است اما مدارس متوسطه اول و دوم که با کمبود فضای مناسب برای برگزاری آزمونها روبهرو هستند، میتوانند با اخذ مجوز از کمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش شهرستان و منطقه، حداکثر به مدت دو هفته متوالی کلاسهای درس را تعطیل کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به ایام برگزاری مراسم اعتکاف تأکید کرد: در زمان برگزاری مراسم اعتکاف، هیچ آزمونی برگزار نمی شود و در صورت باقیماندن آزمونی، پس از اتمام مراسم و همزمان با دایر بودن کلاسها اجرا میشود.
فرح بخش نقش سرگروههای آموزشی را در هدایت فرایندهای آموزشی و پشتیبانی از معلمان حیاتی و تأثیرگذار دانست و بر ضرورت حضور فعال، مستمر و اثربخش آنان در مدارس تأکید کرد.
مدیرکل آموزش و پرورش خطاب به دبیران نیز گفت: طراحی سؤالات آزمون نوبت اول باید بر اساس راهنمای عمل ارزشیابی هر درس در دوره متوسطه انجام شود تا سنجشها از انسجام و اعتبار لازم برخوردار باشند.
وی بر اهمیت تداوم برنامهریزی برای المپیادهای علمی تأکید کرد و افزود: المپیادهای علمی باید بهعنوان برنامهای مستمر و فرصتآفرین در مدارس تبیین شود تا دانشآموزان با انگیزه، هدفمند و با آمادگی لازم در عرصه رقابت علمی حضور یابند