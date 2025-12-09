معاون پژوهش و فناوری سازمان تات گفت: بایستی در حوزه باغبانی، طرح‌های جهش تولید و طرح‌های توسعه‌ای در مقیاس حداقل ۲۰۰ هکتار اجرا شود تا بسته‌های دانشی به‌صورت چندرشته‌ای به عرصه منتقل شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از روابط عمومی سازمان تات، غلامرضا صالحی جوزانی گفت: سالانه حدود ۱۳۰ میلیون تن محصولات کشاورزی و دامی در کشور تولید می‌شود که حدود ۲۶ تا ۲۷ میلیون تن آن مربوط به بخش باغبانی است و این بخش نزدیک به ۵۰ درصد ارزش صادرات محصولات کشاورزی را به خود اختصاص داده است.

وی افزود:حوزه باغبانی ستون صادرات کشاورزی و نیازمند نگاه راهبردی است.

معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: بازنگری تحلیلی در اهداف برنامه هفتم توسعه و تقویت پیوند پژوهش با بخش اجرا برای تحقق کشاورزی پایدار ضروری ست.

صالحی جوزانی افزود: ایران با در حدود ۳۰ محصول باغبانی جزو ۱۰ کشور نخست جهان است و در چهار تا پنج محصول نیز رتبه اول جهانی دارد که این موضوع نشان‌دهنده پتانسیل بالای حوزه باغبانی در کشور است.

وی گفت: محدودیت منابع آب، فرسایش و شوری خاک و تبدیل ریسک‌ها به بحران‌های واقعی، ایجاب می‌کند نگاه ما به کشاورزی تغییر کند و همه برنامه‌ها با رویکرد «کشاورزی پایدار» تدوین شود.

معاون پژوهش و فناوری سازمان تات با تأکید بر ضرورت سنجش ضریب نفوذ دستاورد‌های علمی افزود: در بخش باغبانی به دلیل تکثیر رویشی، رصد میزان نفوذ ارقام در عرصه دشوارتر از گیاهان زراعی است، اما این امر باید از طریق تحلیل‌های دقیق قابل تبدیل به شاخص‌های قابل ارائه شود.

صالحی جوزانی با اشاره به اهمیت موضوع آب مجازی در صادرات محصولات کشاورزی گفت: صادرات برخی محصولات پرآب‌بر باید از منظر خروج آب مجازی از کشور مورد بازنگری قرار گیرد و در برخی موارد واردات محصولات پرمصرف و جایگزینی آن با تولید و صادرات محصولات کم‌مصرف و با ارزش افزوده بالاتر می‌تواند از نظر اقتصادی و زیست‌محیطی به‌صرفه‌تر باشد.

وی افزود: بودجه سالانه این سازمان حدود ۵۰ میلیون دلار است، در حالی که تنها دستاورد‌های آن بالغ بر میلیارد‌ها دلار ارزش اقتصادی دارد و این سازمان به‌طور متوسط به ازای هر یک ریال هزینه، ۵۰ ریال بازگشت اقتصادی ایجاد می‌کند.