پخش زنده
امروز: -
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان در همایش مسئولان هیات های دانش آموزی استان گفت: هیاتهای دانشآموزی بازوان توانمند مدیران، معاونان و مربیان پرورشی هستند
.
،به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان حجت الاسلام سعید شهابی گفت: هیاتهای دانشآموزی زمینه تربیت دینی، تقویت اخلاق، افزایش خودباوری و پیوند عمیقتر دانشآموزان با معارف قرآنی و سیره اهلبیت(ع) را فراهم میکنند.
وی با اشاره به نقش فعال دانشآموزان در فعالیتهای فرهنگی و مذهبی، بر توسعه حمایتها و برنامههای مشترک برای تقویت این هیاتها تأکید کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان گفت: این اجتماع با هدف تقویت همافزایی میان نهادهای فرهنگی و آموزشی و ارتقای جایگاه هیاتهای دانشآموزی در مدارس برگزار شده است.
بر پایه این گزارش، اجتماع مسئولان هیاتهای دانشآموزی مدارس شهر کرمان با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان، مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان و جمع گستردهای از دانشآموزان در حسینیه هیات متوسلان برگزار شد