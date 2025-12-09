مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان در همایش مسئولان هیات های دانش آموزی استان گفت: هیات‌های دانش‌آموزی بازوان توانمند مدیران، معاونان و مربیان پرورشی هستند

،به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان حجت الاسلام سعید شهابی گفت: هیات‌های دانش‌آموزی زمینه تربیت دینی، تقویت اخلاق، افزایش خودباوری و پیوند عمیق‌تر دانش‌آموزان با معارف قرآنی و سیره اهل‌بیت(ع) را فراهم می‌کنند.

وی با اشاره به نقش فعال دانش‌آموزان در فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی، بر توسعه حمایت‌ها و برنامه‌های مشترک برای تقویت این هیات‌ها تأکید کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان گفت: این اجتماع با هدف تقویت هم‌افزایی میان نهادهای فرهنگی و آموزشی و ارتقای جایگاه هیات‌های دانش‌آموزی در مدارس برگزار شده است.

بر پایه این گزارش، اجتماع مسئولان هیات‌های دانش‌آموزی مدارس شهر کرمان با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان، مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان و جمع گسترده‌ای از دانش‌آموزان در حسینیه هیات متوسلان برگزار شد