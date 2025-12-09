پخش زنده
از ۶۶۰۰ هکتار سطح زیر کشت در شهرستان تربت جام حدود ۱۲ تن زعفران برداشت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهادکشاورزی شهرستان تربت جام گفت: کاهش ۶۰ درصدی بارشهای بهاری، گرمای شدید در تابستان و پاییز، قطع مکرر برق چاههای کشاورزی در زمان نیازآبی و تناسب نداشتن سطح زیرکشت با منابع آبی در خرده مالکیها ازعلل کاهش میزان برداشت زعفران درتربت جام است.
محمد دوستخواه احمدی با اشاره به تأثیراین کاهش بر معیشت خانوارهای روستایی افزود: بسیاری از فرصتهای شغلی مستقیم و غیر مستقیم مرتبط بابرداشت زعفران از دست رفته است.
وی ادامه داد: هزینههای داشت و برداشت زعفران به شدت افزایش یافته و از سوی دیگر نوسانات قیمتی، تنها به نفع دلالان تمام شده و به کشاورزانی که درخط مقدم تولید قرار دارند، لطمه میزند.
محمدحسین باعصمت کارشناس جهادکشاورزی تربت جام گفت: نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی پیشرفته و دستگاههای مکانیزه در فرآیند برداشت و فرآوری، باعث شده زعفران با هزینه گزاف برداشت شود و کشاورز از درآمد واقعی این طلای سرخ محروم بماند.