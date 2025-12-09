پخش زنده
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای آذربایجانغربی گفت: براساس دادههای دریافتی از دوربینهای نظارت تصویری و اعلام راهداران مستقر در محورهای مختلف، موج بارشی بخشهایی از استان را فرا گرفته و در محور پیرانشهر ـ تمرچین، زمزیران- مائین بلاغ، گردکشانه - اشنویه و قوشچی بارش برف گزارش شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، ارسلان شکری با اشاره به لغزنده بودن محور پیرانشهر ـ تمرچین افزود: تردد در این مسیر جریان دارد، اما رانندگان باید احتیاط کامل داشته باشند.
وی یادآوری کرد: در مناطق زمزیران ـ مایینبلاغ بارش برف شدت گرفته و راهداران مشغول عملیات مستمر برفروبی و نمکپاشی هستند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای آذربایجانغربی اضافه کرد: همچنین گردنه گردهکشانه-اشنویه با بارش برف، کولاک مقطعی و کاهش محسوس دید روبهروست.
وی ادامه داد: در سایر محورهای مواصلاتی استان، بارش باران و مهگرفتگی در اغلب گردنهها گزارش میشود و دید افقی در برخی مقاطع بهطور قابلتوجهی کاهش یافته و لغزندگی سطح راه افزایش دارد.
شکری با تأکید بر آمادهباش کامل راهداران از آغاز فعالیت سامانه بارشی، از رانندگان خواست در شرایط ناپایدار جوی سرعت مطمئنه داشته باشند، چراغهای اصلی و مهشکن خودرو را روشن نگه دارند و فاصله طولی مناسب با خودروهای جلو را رعایت کنند.
وی توصیه کرد: در مسیرهای مهآلود از سبقت خودداری کرده و پیش از سفر از سلامت برفپاککن، لاستیکها و سیستم گرمایشی خودرو مطمئن شوند. همچنین همراه داشتن زنجیرچرخ و تجهیزات زمستانی در محورهای برفی ضروری است.
مدیرکل راهداری بر آمادگی کامل نیروها بهویژه در محورهای برفگیر و کوهستانی تأکید کرده و خواستار افزایش دقت در ارائه خدمات، نظارت مستمر بر وضعیت راهها و ارائه اطلاعات دقیق و بهموقع به مردم شد.