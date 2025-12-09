پخش زنده
امروز: -
نخستین رویداد ملی تامین مالی پویانمایی ایران در کاشان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان؛ رئیس پارک علم وفناوری کاشان گفت: بنیاد ملی پویانمایی پس از بررسی ظرفیتهای سراسر کشور، کاشان را بهعنوان گزینه اصلی برگزاری این رویداد انتخاب کرد.
حمیدرضا مومنیان افزود: با تایید بنیاد ملی پویانمایی، نخستین رویداد ملی پیچینگ (تأمین مالی) پویانمایی ایران، با هدف ایجاد فرصت برابر برای دسترسی به منابع مالی و جهتدهی به استعدادهای ملی، ۲۳ آذرماه امسال در کاشان برگزار میشود.
وی گفت:کاشان به علت ظرفیتهای ویژه در تولید انیمیشنهای فاخر ملی برای این میزبانی انتخاب شده است.
بگفته وی شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری کاشان، آثاری ازجمله «رویای شهر» و «بنیامین» را با اکران ملی تولید کردهاند.