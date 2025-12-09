پخش زنده
پویش ملی در سایه مادر با هدف تجلیل از جایگاه مادران و کاشت درخت به نام آنها، در سراسر کشور برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ترحم بهزاد، مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و مشارکتهای مردمی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری با اشاره به در پیش بودن روز مادر گفت: پویش «در سایه مادر» به عنوان نهمین همایش از سلسله پویشهای سال ۱۴۰۴، در چارچوب اجرای طرح کاشت یک میلیارد درخت و تأکید مقام معظم رهبری بر کاشت سالانه سه نهال توسط هر ایرانی، طراحی و اجرا میشود.
وی افزود: از همه شهروندان، به ویژه بانوان، دعوت میکنیم با مراجعه به مراکز محلی، نهالی به نام مادر خود بکارند.
مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و مشارکتهای مردمی سازمان منابع طبیعی گفت: برنامهها شامل انتخاب گونههای بومی سازگار با اقلیم هر منطقه و ارائه آموزشهای کاربردی در محلات، مدارس و مراکز فرهنگی است تا نهالهای کاشته شده به درختانی مقاوم تبدیل شوند.
پویش در سایه مادر پنجشنبه ۲۰ آذر ماه ساعت ۱۰ صبح همزمان با روز زن و مادر و با همکاری شبکه یک سیما برگزار خواهد شد.