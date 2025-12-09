پخش زنده
امروز: -
اداره کل هواشناسی استان یزد برای روزهای پنجشنبه تا شنبه هشدار سطح زرد صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سامانه امواج بارشی از روز پنجشنبه در استان فعالیت میکند و تا روز شنبه هفته آینده ادامه دارد. وزش بازد نسبتا شدید، بارندگی در بعضی ساعتها با احتمال رعد و برق و رخداد مه در ارتفاعات و کاهش دما از پیامدهای این سامانه است.
این سامانه، لغزندگی جادهها و اختلال در ناوگان حمل و نقل، کاهش دما و رخداد مه و کاهش دید افقی و همچنین احتمال خسارت به سازههای موقت را به همراه خواهد داشت.
پرهیز از سفرهای غیرضروری به ویژه در گردنههای برف گیر، مجهز بودن خودروهابه وسایل زمستانی و سوخت کافی به ویژه در نواحی سردسیر، عدم توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانهها و مسیل ها، خودداری از کوهنوردی و فعالیتهای تفریحی نظیر طبعیت گردی و ورزشهای هوایی، آمادگی نیروهای امدادی، راهداری و شهرداری ها، عدم تردد عشایر و دامداران در ارتفاعات و حاشیه مسیلها توصیه شده است.