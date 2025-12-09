به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس در آیین افتتاح سه مرکز آموزشی در اصفهان گفت: اصفهان همراه، چه در بُعد مردمی‌سازی و چه در حجم طرحح های تحویلی و در حال اجرا مدرسه سازی ، از مراکز پیشتاز کشور به شمار می‌آید.

حمیدرضا خان‌محمدی با اشاره به اجرای «نهضت توسعه عدالت آموزشی» در کشور گفت: با دستور رییس‌جمهور، حل مشکل فضاهای آموزشی و پرورشی کشور در دستور کار قرار گرفته و نظام مسائل آموزشی با مشارکت استانداران، فرمانداران و مدیران آموزش‌ و پرورش تدوین و ابلاغ شده است.

وی بهره‌برداری صحیح از فضاهای آموزشی را مهمترین حلقه در زنجیره توسعه عدالت آموزشی عنوان و بر اهمیت توسعه هنرستان‌ها در کشور تاکید کرد و گفت: جهان امروز بسرعت از آموزش‌های صِرف نظری به سمت آموزش‌های مهارتی و عملی حرکت می‌کند و هیچ فناوری حتی هوش مصنوعی، جایگزین خلاقیت انسانی و هنر دست نخواهد شد.

خان‌محمدی، تربیت هنرمندان و مهارت‌آموزان را یکی از کلیدی‌ترین راهبردها برای تحقق اشتغال پایدار و کاهش بیکاری برشمرد و افزود : هنرستان‌ها در این مسیر نقشی بنیادین ایفا می‌کنند.

رییس هیئت ‌مدیره مجمع خیران مدرسه‌ساز استان اصفهان نیز در این آیین گفت: فرهنگ انفاق و نیکوکاری در قالب مدرسه‌سازی به‌شکلی ماندگار در حال تحقق است.

مجتبی ملااحمدی با تأکید بر اینکه آموزش، زیربنای توسعه کشور است، افزود: اگر بتوانیم آموزش و پرورش را تقویت کنیم، پایه‌های اصلی توسعه ایران را استوار ساخته‌ایم و به تبع آن، سلامت، فرهنگ و دیگر حوزه‌های اجتماعی نیز در مسیر رشد و تعالی قرار خواهد گرفت.

امروز با حضور استاندار و دیگر مسوولان استان سه مرکز آموزشی خیرساز شامل هنرستان «شالباف» و مدارس «آریان نسب» و «زهرا عبدیزدان» در اصفهان افتتاح شد.