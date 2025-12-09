به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان در راستای ترویج فرهنگ مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی و با هدف پیشگیری از حوادث ناشی از رعایت نشدن نکات ایمنی، تفاهم نامه همکاری میان شرکت گاز استان گلستان و نمایندگی پخش پیام‌های بازرگانی صداوسیمای مرکز استان منعقد شد.

ابوالفضل نرسی مدیرعامل این شرکت با تأکید بر نقش مؤثر رسانه‌ها در افزایش آگاهی عمومی گفت:رسانه ملی با برخورداری از ظرفیت‌های گسترده ارتباطی و فرهنگی، یکی از مهم‌ترین کانال‌های ارتباطی با مردم استان محسوب می‌شود و نقشی بی‌بدیل در آگاه‌سازی و فرهنگ‌سازی در زمینه مدیریت مصرف انرژی دارد.



وی افزود: بیشترین میزان مصرف گاز و حوادث ناشی از گازگرفتگی در فصول سرد سال، به‌ویژه در زمستان، اتفاق می‌افتد از این رو، شرکت گاز استان گلستان با بهره‌گیری از توانمندی‌های صداوسیما به عنوان بازوی فرهنگی شرکت گاز گلستان در مدیریت مصرف هوشمند گاز طبیعی ، در نظر دارد برنامه‌های آموزشی، گزارش‌های تلویزیونی، پیام‌های صوتی و پویا نمایی های اطلاع‌رسانی تولید و پخش کند تا مفاهیم ایمنی و مصرف هوشمند گاز طبیعی به صورت فراگیر میان شهروندان استان ترویج شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان با اشاره به افزایش مصرف گاز در بخش خانگی در این ایام افزود:این شرکت به عنوان یکی از دستگاه‌های پیشگام در توسعه فرهنگ مصرف انرژی، گام‌های موثری در زمینه ارتقای دانش عمومی برداشته و اطلاع‌رسانی از طریق رسانه ملی، به علت فراگیری و اعتماد عمومی، ضروری و مؤثر است.