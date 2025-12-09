پخش زنده
امروز: -
هفته فرهنگی شازند از پنجشنبه ۲۰ آذر آغاز شده و تا ۲۶ آذر ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ فرماندار شازند گفت: هفته فرهنگی شازند از ۲۰ آذر ماه سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) آغاز می شود و تا ۲۶ آذر ادامه خواهد داشت.
حجت اله نصیری افزود: هفته فرهنگی شهرستان شازند با هدف ارتقای سطح فرهنگی، شناسایی و معرفی مولفههای مختلف فرهنگی شهرستان به مردم نقاط مختلف کشور برگزار خواهد شد.
او گفت: در این هفته برنامههای متنوعی تدارک دیده شده که در شهرها و روستاهای مختلف شهرستان شازند به ویژه در شهرهای شازند، آستانه، شهباز، توره، هندودر، مهاجران برگزار خواهد شد.