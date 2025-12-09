پخش زنده
مرکز تعویض پلاک عنبرآباد پس از چند ماه تعطیلی دوباره فعالیت خود را آغاز کرد
به گزارش خبرگزاری صدا سیمای مرکز کرمان مرکز تعویض پلاک شهرستان عنبرآباد پس از چندین ماه تعطیلی، با حضور جمعی از مسئولان مجدد راه اندازی و افتتاح شد.
همت بلوچی فرماندار و رئیس شورای تأمین عنبرآباد در این مراسم با تأکید بر ضرورت فعالیت این مرکز برای مردم شهرستان گفت:تعطیلی مرکز تعویض پلاک در ماههای گذشته موجب گلایه و نارضایتی شهروندان شده بود و مردم ناچار بودند برای انجام خدمات خودرویی به شهرستانهای همجوار مراجعه کنند.
وی افزود:با پیگیریهای انجامشده و همکاری فرمانده انتظامی و رئیس راهنمایی و رانندگی این مرکز امروز دوباره راهاندازی شد و از این پس خدمات تعویض پلاک بدون نیاز به مراجعه مردم به شهرهای دیگر در خود عنبرآباد ارائه میشود.
بلوچی با اشاره به جمعیت قابلتوجه شهرستان اظهار داشت:عنبرآباد با جمعیتی نزدیک به صد هزار نفر شایسته برخورداری از خدمات کامل انتظامی و اداری در داخل شهر است و فعال شدن مجدد این مرکز یکی از مطالبات مهم و بهحق مردم بود.
گفتنی است شهروندان میتوانند برای انجام خدمات تعویض پلاک و سایر امور مرتبط، به مرکز تعویض پلاک واقع در خیابان پلیس +۱۰ مراجعه کنند.