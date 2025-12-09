به گزارش خبرگزاری صدا سیمای مرکز کرمان مرکز تعویض پلاک شهرستان عنبرآباد پس از چندین ماه تعطیلی، با حضور جمعی از مسئولان مجدد راه اندازی و افتتاح شد.

همت بلوچی فرماندار و رئیس شورای تأمین عنبرآباد در این مراسم با تأکید بر ضرورت فعالیت این مرکز برای مردم شهرستان گفت:تعطیلی مرکز تعویض پلاک در ماه‌های گذشته موجب گلایه و نارضایتی شهروندان شده بود و مردم ناچار بودند برای انجام خدمات خودرویی به شهرستان‌های همجوار مراجعه کنند.

وی افزود:با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری فرمانده انتظامی و رئیس راهنمایی و رانندگی این مرکز امروز دوباره راه‌اندازی شد و از این پس خدمات تعویض پلاک بدون نیاز به مراجعه مردم به شهرهای دیگر در خود عنبرآباد ارائه می‌شود.

بلوچی با اشاره به جمعیت قابل‌توجه شهرستان اظهار داشت:عنبرآباد با جمعیتی نزدیک به صد هزار نفر شایسته برخورداری از خدمات کامل انتظامی و اداری در داخل شهر است و فعال شدن مجدد این مرکز یکی از مطالبات مهم و به‌حق مردم بود.

گفتنی است شهروندان می‌توانند برای انجام خدمات تعویض پلاک و سایر امور مرتبط، به مرکز تعویض پلاک واقع در خیابان پلیس +۱۰ مراجعه کنند.