به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان،مراسم اختتامیه هفتمین رویداد ملی تولید محتوای بسیج با محوریت تقویت گفتمان مقاومت و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی شهرستان قروه برگزار شد.

-------------

به مناسبت هفته زن از جمعی از بانوان نمونه و شاغل در ادارات شهرستان سروآباد تجلیل شد.

---------------

دهمین کاروان ترویجی بهره وری کشاورزی ویژه روز جهانی خاک با شعار (خاک‌های سالم برای شهر‌های سالم) در سروآباد برگزار شد.

جریان سازی اجتماعی برای نهادینه سازی فرهنگ حفاظت، احیاء و بهره برداری مناسب از منابع خاک، بررسی عوامل آلوده کننده منابع خاک و اثرات آن بر امنیت غذایی و استفاده از ظرفیت منابع شهری برای حفظ و احیای منابع خاک از اهداف برگزاری و محور‌های این کاروان ترویجی بود.

------------

به مناسبت هفته معلولین نمایشگاه آثار نقاشی شهرام بهرامی هنرمند توانخواه سقزی آغار به کار کرد.

در این نمایشگاه بیش از ۲۰۰ اثر در معرض نمایش گذاشته شده است.

همزمان با هفته جوانی جمعیت و روز زن مراسمی در سپاه استان برگزار شد.

تقویت بنیان خانواده، تکریم جایگاه زن و نقش آفرینی بانوان در پیشبرد جامعه اسلامی از محور‌های این همایش بود.

-----------

در مراسمی واحد گلخانه‌ای سپاه بیت المقدس سنندج افتتاح شد.

این واحد در مساحت ۶۰۰ متر مربع با هدف آموزش مهارت کشاورزی و ایجاد اشتغال برای سربازان وظیفه احداث شده است.