به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ هفته پنجم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران روز چهارشنبه ۱۹ آذرماه با هفت دیدار در شهر‌های سیرجان، تهران (سه بازی)، رفسنجان، اصفهان و اردکان پیگیری می‌شود.

تیم شهرداری ارومیه از ساعت ۱۶فردا در سالن گهر روش سیرجان مهمان تیم فولاد سیرجان ایرانیان خواهد بود.

ناظر فنی این دیدار حسین پورکاشیان، ناظر داوری: احمد دامغانی‌نژاد، داور اول: کیوان عابدزاده، داور دوم: سعید واعظی و داور ویدئوچک: محمدوحید مهرپور خواهد بود.