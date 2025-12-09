رئیس بنیاد ملی نخبگان آذربایجان شرقی گفت:از مجموع ۶۰ همت اعتبارات ملی دانش‌بنیان سهم استان ۶ همت است که برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، توسعه طرح‌های پژوهشی و توانمندسازی تولیدکنندگان تخصیص یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،یوسف زندی در جمع خبرنگاران در آستانه هفته پژوهش با اشاره به قانون جهش دانش‌بنیان گفت:این قانون یکی از مترقی‌ترین قوانین تصویب شده است که در سال ۱۴۰۱ ابلاغ شده است.

رئیس بنیاد ملی نخبگان آذربایجان شرقی ادامه داد:طبق ماده ۱۱ آن در حوزه تحقیق و توسعه هر واحد تولیدی که مالیات پرداخت می‌کند، می‌تواند به جای بخشی از مالیات در قبال تحقیق و توسعه تهاتر مالیاتی انجام دهد.

وی ادامه داد:در این راستا از مجموع ۶۰ همت اعتبارات ملی دانش‌بنیان، سهم استان ۶ همت بوده است که برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، توسعه طرح‌های پژوهشی و توانمندسازی تولیدکنندگان تخصیص یافته است.

زندی یادآور شد:بر اساس سیاست‌های جدید، شرکت‌های تولیدی در صورت ارتقای فعالیت‌های فناورانه می‌توانند به جای پرداخت مالیات از مزایای صندوق‌های حمایتی بهره‌مند شوند.

وی گفت:چنین حمایتی نه‌تنها هزینه نوآوری را کاهش می‌دهد، بلکه باعث افزایش قدرت رقابت، جلوگیری از مهاجرت نخبگان، هدایت سرمایه به سمت فناوری‌های پیشرفته و ایجاد اشتغال دانش‌بنیان خواهد شد.

رئیس بنیاد ملی نخبگان آذربایجان شرقی ابراز امیدواری کرد: تا سال آینده نخبگان در بخش‌های مختلف، در واحد‌های تحقیق و توسعه اکثر صنایع به کار گرفته شوند.

وی افزود:باید با استفاده از ظرفیت نخبگان در حوزه‌های کشاورزی، برق، رباتیک و سایر رشته‌ها، عقب‌ماندگی‌ها جبران شود و مسیر توسعه علمی و فناورانه استان هموار گردد.

زندی افزود:تا دو سال پیش هیچ پایش جامعی از ۲۵۰۰ نخبه استانی صورت نگرفته بود اما در گام نخست نزدیک به دو هزار نفر شناسایی شدند و برای بهره‌گیری از این ظرفیت ۳۱ کارگروه تخصصی تشکیل شد. اکنون حدود ۱۱۰۰ نفر تحت پوشش بنیاد قرار دارند و نرخ مهاجرت نخبگان استان نزدیک به ۱۲ درصد گزارش شده است.

زندی گفت:بنیاد نخبگان آذربایجان شرقی نخستین بنیاد ملی نخبگان در کشور است که موفق به ایجاد ۱۰ دفتر شهرستانی شده و تاکنون دفاتر اسکو، بناب و هشترود آغاز به کار کرده‌اند و مقرر شده تا پایان سال ۸ شهرستان دیگر افتتاح شوند.