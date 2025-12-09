به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان گفت: گشت مشترک نظارتی تعزیرات حکومتی شهرستان اصفهان در راستای اجرای طرح یلدا بازرسی از صنوف مرتبط با نیاز مردم را در دستور کار قرار داده است.

علی اکبر مختاری افزود: در بازرسی از یک مغازه مرغ فروشی، مقادیری قطعات بسته بندی بدون هویت شناسه تولید و همچنین مرغ تاریخ مصرف گذشته مشاهده شد که ضابطان از شبکه بهداشت و دامپزشکی مصرف آنها را مضر سلامت انسانی تشخیص دادند.

وی گفت: در این رابطه دستور مهرو موم و ضبط و معدوم سازی صادر و پرونده متصدی متخلف برای اعمال تعزیر جزای نقدی در شعبه تعزیرات اصفهان در حال رسیدگی است.