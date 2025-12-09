رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: هدف بازدید از زندان ها، نظارت بر حفظ حقوق شهروندی زندانیان، کاهش جمعیت کیفری و ارتقای شرایط نگهداری مددجویان انجام می‌شود

. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی به همراه جمعی از معاونین قضایی، از بندهای مختلف زندان شهرستان شهربابک بازدید کرد، سپس با برپایی میز خدمت قضایی، به بررسی مشکلات و مسائل ۲۵ نفر از زندانیان پرداخت و دستورات لازم برای رسیدگی به وضعیت آنان صادر شد.

وی در حاشیه برپایی میز خدمت قضایی، با اشاره به وضعیت زندان شهربابک گفت: شهربابک یکی از خلوت‌ترین زندان‌های استان کرمان است و این فرصت مناسبی برای ارائه خدمات بهتر به زندانیان و تمرکز بر برنامه‌های اصلاحی و تربیتی فراهم کرده است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان تأکید کرد: رسیدگی به مشکلات زندانیان و فراهم کردن شرایط مناسب برای آنان، نه تنها یک وظیفه قانونی بلکه یک مسئولیت اخلاقی است و همه باید تلاش کنیم تا حقوق شهروندی در زندان‌ها رعایت شود و جمعیت کیفری کاهش یابد.

وی همچنین خاطرنشان کرد که این بازدیدها به منظور پایش مستمر وضعیت زندان‌ها و ارائه راهکارهای بهبود شرایط نگهداری و خدمات‌رسانی به زندانیان ادامه خواهد یافت.