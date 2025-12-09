پخش زنده
معاون برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد: حمایت از پایاننامههای دانشجویی، فرصتی ارزشمند برای ایجاد ارتباط میان تحقیقات دانشگاهی و نیازهای واقعی شهر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمد روستایی با بیان این که شهرداری یزد از سال ۱۳۹۶ تاکنون در حال اجرای برنامهای منسجم برای حمایت از پایاننامههای دانشجویی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری است، گفت: این اقدام توانسته است فضای تازهای برای پیوند میان دانش نظری و نیازهای واقعی مدیریت شهری ایجاد کند.
وی با بیان اینکه دانشجویان میتوانند با مراجعه به سامانه دانش به نشانی danesh.yazd.ir پروپوزال خود را ثبت کنند، افزود: طرحهای ارسالشده پس از بررسی کارشناسی، ارزیابی اولیه و ارائه در جلسات تخصصی مرتبط مورد تصمیمگیری قرار میگیرند و در صورت تأیید، شهرداری یزد بستههای حمایتی شامل پشتیبانی علمی، دسترسی به دادههای شهری و در برخی موارد حمایت مالی را ارائه میدهد تا اجرای پژوهشها با کیفیت بالاتری انجام شود.
این مقام مسئول شهرداری تصریح کرد: تا امروز بیش از ۶۰ عنوان پایاننامه در این سامانه ثبت شده است که پس از طی مراحل تخصصی، بیش از ۳۰ درصد آنها مورد حمایت رسمی شهرداری قرار گرفتهاند و باقی موارد نیز پس از رفع نواقص و تکمیل فرآیندهای کارشناسی دوباره مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
وی با اشاره به استقبال قابل توجه دانشجویان گفت: حمایت از پایاننامههای دانشجویی، فرصتی ارزشمند برای ایجاد ارتباط میان تحقیقات دانشگاهی و نیازهای واقعی شهر بوده و میتواند در توسعه پایدار و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان یزدی نقشآفرین باشد.
به گفته روستایی، شهرداری یزد همچنان بر ادامه این مسیر تأکید دارد و استفاده از ظرفیت علمی جوانان و پژوهشگران را یکی از ابزارهای مهم حل چالشهای شهری و توسعه هوشمندانه شهر میداند.