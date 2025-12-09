در نخستین نشست ۳ جانبه کارگروه گمرکی تسهیل ترانزیت بین گمرکات جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان و جمهوری فدرال روسیه راهکار‌های توسعه همکاری‌های گمرکی،در شهرستان مرزی آستارا بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ،امروز در نخستین نشست ۳ ‌جانبه کارگروه گمرکی تسهیل ترانزیت بین گمرکات جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان و جمهوری فدرال روسیه راهکارهای توسعه همکاری‌های گمرکی، تسهیل تردد کامیون‌ها و افزایش سرعت ترانزیت کالاها در شهرستان مرزی آستارا بررسی شد.

همچنین در بازدید هیات اقتصادی روسیه از منطقه آزاد انزلی و بندر کاسپین بر تقویت همکاری‌های دریایی، حمل‌ونقل و تجارت غلات تاکید شد.