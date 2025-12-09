به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ تیم‌های فوتبال ذوب آهن و تراکتور در هفته سیزدهم لیگ برتر امروز سه شنبه ۱۸ آذر و از ساعت ۱۶:۱۵ با قضاوت حسن اکرمی در ورزشگاه فولاد شهر به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

در دقیقه ۳۶، تیم تراکتور موفق شد با ضربه توپ رجی لوشکیا به گل برسد، اما پس از بازبینی صحنه با کمک سیستم VAR، گل تراکتور مردود اعلام شد تا نتیجه نیمه اول بدون گل به پایان برسد.

در نیمه دوم این بازی نیز بر خلاف دوندگی بازکنان دو تیم در مستطیل سبز توپی وارد دوازه‌ها نشد.

با این نتیجه، تراکتور ۱۸ امتیازی در رده چهارم جدول باقی ماند و تیم ذوب‌آهن با ۱۳ امتیاز در جایگاه دوازدهم جدول ایستاد.