رئیس بسیج اصناف کشور گفت: راهبرد قرارگاه شهید سلامی، اجرای دفاع موزاییکی در اقتصاد و معیشت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار حسن پور در بازدید از مراکز تجاری و فروشگاههای شهر دزفول افزود: در دوران جنگ ۱۲ روزه، با تشکیل قرارگاه شهید سلامی تلاش کردیم تا کمترین آسیب به معیشت مردم وارد نشود..
وی ادامه داد: استان خوزستان از جمله استانهایی بود که این قرارگاه به سرعت در آن تشکیل شد و در کنترل بازار، کالارسانی و تأمین نیازهای فروشگاههای شهر دزفول موفق عمل کرد. این تلاشها باعث شد هیچ کمبودی در کشور احساس نشود و حتی مقامات عالی کشور نیز در این قرارگاه حضور یافتند.
رئیس بسیج اصناف کشور با تأکید بر تداوم فعالیت این قرارگاه پس از جنگ ۱۲ روزه، خاطرنشان کرد: اکنون در مرحله نبرد اقتصادی هستیم و مأموریت قرارگاه پابرجاست. یکی از مأموریتهای راهبردی ما، تحقق دفاع موزاییکی در حوزه اقتصاد و معیشت است؛ به این معنا که استان خوزستان باید بتواند اقلام ضروری خود را تأمین کند.
سردار حسن پور در پایان با اشاره به نقش واردکنندگان و توزیعکنندگان امین، ابراز امیدواری کرد که با همکاری اتاقهای اصناف، بازرگانی، مجمع اقتصادی و دولت، مشکلات پیشرو برطرف شده و ملت ایران در نبرد اقتصادی نیز پیروز خواهد شد.