به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از نیویورک، ترامپ در مصاحبه‌ای با پولیتیکو گفت: مقامات اوکراینی از جنگ به عنوان علتی برای برگزار نکردن انتخابات استفاده می‌کنند و افزود: «آن‌ها از دموکراسی حرف می‌زنند، اما وضع به‌جایی می‌رسد که دیگر دموکراسی نیست.»

نشریه دهیل در این باره نوشت: ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در هفته‌های اخیر با فشار‌های سیاسی به علت یک رسوایی فساد گسترده روبه‌رو شده است؛ رسوایی‌ای که به گفته نهاد‌های نظارتی، شامل اختلاس ۱۰۰ میلیون دلاری در بخش انرژی از طریق رشوه‌خواری پیمانکاران بوده و منجر به برکناری دو مقام ارشد و اعمال تحریم علیه نزدیکان آنها شده است. هرچند زلنسکی به‌طور مستقیم متهم نشده، رئیس دفتر او، آندری یرماک، پس از یورش بازرسان ضدفساد به خانه‌اش استعفا کرده است.

در ادامه آمده است: هم‌زمان با تلاش روسیه برای پیشروی در خاک اوکراین و کوشش مقام‌های دولت ترامپ برای رسیدن به توافق صلح میان دو کشور، تنش‌ها بر سر روند مذاکرات افزایش یافته است. ترامپ روز یکشنبه از زلنسکی به‌خاطر مطالعه نکردن آخرین نسخه پیشنهاد‌های صلح که پس از گفت‌و‌گو‌های مقام‌های آمریکایی با ولادیمیر پوتین تهیه شده بود، انتقاد کرد.

نشریه دهیل اضافه کرد: زلنسکی پس از دیدار با رهبران اروپایی اعلام کرد اوکراین از موضع خود درباره نپذیرفتن واگذاری اراضی به روسیه عقب‌نشینی نخواهد کرد. با این حال ترامپ در گفت‌وگوی منتشر شده روز سه‌شنبه گفت روسیه از موضع قوی‌تری وارد مذاکرات شده و افزود: «زلنسکی باید وارد عمل شود و شروع به پذیرش برخی مسائل کند؛ آنها دارند می‌بازند.». سخنان تازه ترامپ در حالی مطرح می‌شود که فشار‌ها بر دولت اوکراین هم در جبهه سیاسی و هم در میدان نبرد رو به افزایش است.