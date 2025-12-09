پخش زنده
وزیر ارتباطات در تشریح نشست خود با اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس از بررسی امنیت سامانهها و زیرساختهای ارتباطی کشور در این نشست خبر داد و گفت: دولت برنامه خوبی در این خصوص دارد و در قالب لایحه تقدیم مجلس خواهد کرد تا کمک کند ما نیروهای مختصص را نگهداری کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ؛ در تشریح نشست امروز (سهشنبه ۱۸ آذرماه) خود با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: بحثی که در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، مورد بررسی قرار گرفت، با محوریت امنیت سامانهها و زیرساختهای ارتباطی کشور بود که توضیحاتی در این خصوص به نمایندگان ارائه شد.
وی ادامه داد: بیشتر مطالب ارائه شده ناظر بر تجربه به دست آمده در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بود وبا توجه به اینکه در آن زمان تحت پیچیدهترین و وسیعترین حملات سایبری در کشور بودیم، همکاران ما در حوزههای مختلف تلاش بسیاری کردند که آسیبها به حداقل ممکن برسد که براساس تصمیمات اخذ شده و مطابق تقسیم کار ملی صورت گرفته، ۴ حوزه مختلف توسط ۴ دستگاه هماهنگ کننده مسئولیت دارند تا اینکه پیگیر موضوعات مرتبط با حوزه امنیت سایبری و امنیت سامانهها باشند که یکی از ۴ دستگاه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
هاشمی اضافه کرد: بر همین اساس دستگاهها به ۴ دسته تقسیم شدند که دستگاههای حیاتی، زیر ساختی، غیر ساختی و بخش خصوصی هستند. دستگاههای غیر زیرساختی شامل ۱۱۰۰ بخش هستند و مسئولیت آن با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که در این حوزه تلاشهای بسیاری صورت گرفته است.
این عضو کابینه دولت چهاردهم بیان کرد: البته موضوع ممیزیها در دستور کار قرار گرفته است و به دستگاهها منعکس خواهد شد و در بازه زمانی مشخص دستگاهها فرصت دارند که مشکلات و موارد آسیب پذیری خود را پوشش داده و در صورت نیاز از ظرفیت دستگاههای ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات استفاده کنند.
وی اظهار کرد: شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان یک شرکت مادر تخصصی مسئولیت تامین پهنای باند را در اختیار دارد که در این خصوص اقدامات خوبی صورت گرفته است، از طرفی حملات گسترده و پیچیدهای که از خارج کشور صورت گرفت، با استفاده از ظرفیتهای شرکتهای دانش بنیان مدیریت شد و آسیبهای جدی به زیرساختهای تامین پهنای باند کشور وارد نکرد، اما در بحث سامانهها اشکالاتی وجود داشت و برخی جاها دچار آسیب شدیم و دلیل آن عدم توجه به توصیههای امنیتی و نبود نیروهای مختصص بود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: در نشست با نمایندگان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص نیروی مختصص، جذب و نگهداری آنها در حوزه امنیت سایبری بحث شد و باید این مورد بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. دولت برنامه خوبی در این خصوص دارد و در قالب لایحه تقدیم مجلس خواهد کرد تا کمک کند ما نیروهای مختصص را نگهداری کنیم. تجربه گذشته، درس خوبی برای ما داشت که بتوانیم در مواجه با مسائل در آینده، بخوبی مدیریت و موارد را حل کنیم.