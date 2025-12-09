افتتاح اولین المپیاد فرهنگی ورزشی استان
اولین المپیاد فرهنگی ورزشی استان قزوین با حضور ورزشکاران از ۱۳ دانشگاه در ۹ رشته ورزشی آغاز شد.
در این رویداد ۲۰۰ ورزشکار آقا و ۱۹۳ ورزشکار بانو حضور دارند.
این المپیاد تا ۲۳ آذر ادامه خواهد داشت و تیمهای برتر به المپیاد کشوری اعزام میشوند.
حبیبا معاون وزیر علوم در این مراسم اظهار داشت: در سازمان امور دانشجویان ردیفهایی در حوزه ورزش دانشجویی و المپیادهای کشوری ایجاد شده تا شور و نشاط در میان دانشجویان تقویت شود. دانشجویان همچنین میتوانند در المپیاد جهانی یونیورسیاد شرکت کنند.
وی افزود: تا کنون سه تیم از کشور در رشتههای بسکتبال و والیبال به این المپیاد جهانی اعزام شدهاند.
طاهری رئیس دانشگاه بینالملل در این مراسم گفت: وظیفه دانشگاه حمایت از فعالیتهای فرهنگی و ورزشی دانشجویان است.
وی افزود: بستر ورزش در محیط امن دانشگاه برای دانشجویان فراهم است و حمایتها در این زمینه ادامه خواهد داشت.