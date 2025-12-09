پخش زنده
امروز: -
۱۲ تیم ارزیاب به مدت دو هفته با حضور در مدارس شهرستان، طرح ساماندهی اموال را در مدارس اجرا خواهند کرد
عباس سالاری، مدیر آموزش و پرورش شهرستان منوجان، در گفتوگو با خبرنگار صدا و سیما اعلام کرد: از امروز سهشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۲ تیم ارزیاب به مدت دو هفته با حضور در مدارس شهرستان، طرح ساماندهی اموال را با هدف دستیابی به اطلاعات دقیق و بهرهبرداری بهینه از تجهیزات و داراییهای مدارس اجرا خواهند کرد.
وی تأکید کرد: استفاده نکردن از فضاها و اموال آموزشی و راکد نگهداشتن سرمایههای موجود، اتلاف امکانات ارزشمند است و باید با دقت، سرعت و برنامهریزی صحیح نسبت به ساماندهی و مدیریت مؤثر اموال و املاک آموزش و پرورش اقدام شود تا مسیر ارائه خدمات آموزشی با کیفیت هموارتر گردد.