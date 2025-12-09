در مراسم گرامیداشت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)و روز زن و مادر، بر نقش اثر گذار بانوان در عرصه های مختلف جامعه تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در آستانه ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها و گرامیداشت روز زن و مادر، مراسمی با حضور مسئولان، اساتید و دانشجویان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه برگزار شد.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در این دانشگاه در این مراسم با تبریک ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: این روز بزرگ به نام زن و مادر مزین شده است، چراکه شخصیت حضرت زهرا (س) الگوی کامل برای زنان و مادران مسلمان در ایمان، اخلاق و سبک زندگی اسلامی است.

حجت‌الاسلام بیگی با تأکید بر جایگاه والدین در آموزه‌های دینی افزود: بی‌احترامی به پدر و مادر در اسلام نکوهش شده و بر تکریم، خضوع و نگاه آمیخته با رحمت و دلسوزی نسبت به والدین سفارش فراوان شده است. تنها مادر است که با جان و وجود خود پرورش فرزند را بر عهده دارد و همه فرزندان دِین بزرگی بر گردن دارند.

در ادامه این مراسم، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان‌غربی نیز با اشاره به جایگاه بانوان در عرصه‌های علمی و فناوری گفت: امروز میادین اصلی علم، پژوهش، تربیت و حتی فناوری در اختیار بانوان است و حدود ۵۵ درصد دانشجویان دانشگاه را بانوان تشکیل می‌دهند. این آمار نشان‌دهنده نقش مؤثر زنان در پیشبرد علمی کشور است.

ولیلو افزود: نقش بانوان در دانشگاه، الگویی نوین و ایرانی به جامعه ارائه کرده و در بسیاری از ابعاد، باید این الگو به دیگران معرفی و ترویج شود. نقش دانشگاه در پرورش دانشجویان و اساتید توانمند نیز بسیار تعیین‌کننده است.