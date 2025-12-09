پخش زنده
با فرا رسیدن فصل سرما، شیوع بیماری آنفلوانزا در آذربایجانغربی افزایش یافته و مراکز درمانی استان با حجم مراجعات بیشتری روبهرو شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، این بیماری ویروسی که به سرعت در بین افراد منتقل میشود، نگرانیهایی را در بین شهروندان ایجاد کرده است.
علیرضا حسینی، رئیس اداره درمان بیماریهای دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی، در گفتوگو با خبرنگار ما با اشاره به افزایش موارد ابتلا به آنفلوانزا گفت: توصیه ما به شهروندان این است که ضمن رعایت بهداشت فردی، از حضور در مکانهای شلوغ خودداری کنند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی نیز با بیان اینکه در حال حاضر ۲۱ درصد نمونههای آنفلوانزا در استان مثبت بوده، از مردم خواست تا حد امکان از تجمعات پرهیز و از ماسک استفاده کنند.
کارشناسان بهداشت معتقدند بهترین راه برای در امان ماندن از این بیماری، خود مراقبتی و رعایت شیوهنامههای بهداشتی است و با همکاری مردم و رعایت نکات بهداشتی میتوان سرعت شیوع بیماری را کاهش داد و شرایط را برای بازگشت سریعتر دانشآموزان به مدارس فراهم کرد.