پخش زنده
امروز: -
معاونین وزرای خارجه چین و عربستان که برای شرکت در سومین دور نشست سهجانبه به تهران سفر کردند با آقای سید عباس عراقچی وزیر خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما،معاونین وزرای خارجه چین و عربستان که برای شرکت در سومین دور نشست سهجانبه به تهران سفر کردند با آقای سید عباس عراقچی وزیر خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کردند.
دیدار معاونان سیاسی وزارت امور خارجه ایران و چین
تخت روانچی در این دیدار با اشاره به اراده جدی دولت جمهوری اسلامی ایران برای ارتقای همهجانبه مناسبات دوستانه دو کشور در چارچوب مشارکت جامع راهبردی بر مبنای احترام و اعتماد متقابل، بر آمادگی ایران برای تعمیق روابط در زمینههای مورد علاقه طرفین و اجرای برنامه همکاری جامع ۲۵ ساله تاکید کرد.
وی با تقدیر از نقش سازنده چین در حمایت از ثبات و صلح پایدار در منطقه غرب آسیا، از تداوم همکاری و هماهنگی همکاریهای دوجانبه و چندجانبه ایران و چین استقبال کرد.
معاون وزیر خارجه چین نیز با تأکید بر عزم مشترک ایران و چین برای توسعه روابط، اعلام کرد چین آمادگی دارد نقش سازنده خود برای تقویت همکاریهای همه جانبه ایران و عربستان سعودی در راستای صلح و ثبات منطقه به عنوان هدف اصلی توافق پکن در قالب دوجانبه و سهجانبه ایفا نماید.
دو طرف در این دیدار در خصوص موضوعات دو جانبه و چندجانبه مورد علاقه از جمله آخرین وضعیت موضوع هستهای ایران، برنامههای پنجاه و پنجمین سالگرد تاسیس روابط دیپلماتیک در سال ۲۰۲۶ و گسترش چندجانبهگرایی از طریق تقویت ارتباط و تعامل نزدیک در مجامع و سازمانهای بینالمللی و منطقهای از جمله شانگهای و بریکس گفتوگو و تبادل نظر نمودند.