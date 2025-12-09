پخش زنده
اصفهان از مراکز پیشتاز در حوزه ذخیره سازی محصولات کشاورزی به منظور تامین نیاز بازار است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر سازمان تعاون روستایی جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: از دو ماه گذشته تاکنون بیش از ۱۲ هزار تُن پیاز در ۲۵ سردخانه و انبار کشاورزی شهرهای فلاورجان و قهدریجان ذخیره سازی شده است.
محسن حاج عابدی افزود: اصفهان بیشترین میزان ذخیره پیاز کشور را دارد.
وی گفت: از مهرماه امسال بیش از ۴ هزار تُن سیب زمینی در ۳ سردخانه استان ذخیره شده و این روند همچنان ادامه دارد.
محسن حاج عابدی با بیان اینکه بیش از ۵۰۰ تُن سیب درختی نیز از اواخر مهرماه در ۲ سردخانه استان ذخیره شده است، افزود: هم اکنون خرید پرتقال از استان مازندران در دست اجرا است و پیش بینی میشود، از اواسط بهمن مراحل ذخیره سازی بیش از ۷۰۰ تُن از این محصول در دستور کار قرار گیرد.
مدیر سازمان تعاون روستایی جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: همچنین به منظور تامین نیاز بازار ۵۰ تُن خرما از نوع مضافتی و کبکاب در دو سردخانه استان ذخیره سازی شده که تا قبل از آغاز ماه مبارک رمضان توزیع آن آغاز خواهد شد.
وی ادامه داد: در استان اصفهان ۴۸ مرکز تعاون روستایی و روستا بازار به منظور تامین مایحتاج روزانه بازار اقلامی مانند، مرغ، گوشت منجمد، شکر، تخم مزغ، برنج و.. را با قیمت مصوب بازار عرضه میکنند.