به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر سازمان تعاون روستایی جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: از دو ماه گذشته تاکنون بیش از ۱۲ هزار تُن پیاز در ۲۵ سردخانه و انبار کشاورزی شهر‌های فلاورجان و قهدریجان ذخیره سازی شده است.

محسن حاج عابدی افزود: اصفهان بیشترین میزان ذخیره پیاز کشور را دارد.

وی گفت: از مهرماه امسال بیش از ۴ هزار تُن سیب زمینی در ۳ سردخانه استان ذخیره شده و این روند همچنان ادامه دارد.

محسن حاج عابدی با بیان اینکه بیش از ۵۰۰ تُن سیب درختی نیز از اواخر مهرماه در ۲ سردخانه استان ذخیره شده است، افزود: هم اکنون خرید پرتقال از استان مازندران در دست اجرا است و پیش بینی می‌شود، از اواسط بهمن مراحل ذخیره سازی بیش از ۷۰۰ تُن از این محصول در دستور کار قرار گیرد.

مدیر سازمان تعاون روستایی جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: همچنین به منظور تامین نیاز بازار ۵۰ تُن خرما از نوع مضافتی و کبکاب در دو سردخانه استان ذخیره سازی شده که تا قبل از آغاز ماه مبارک رمضان توزیع آن آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: در استان اصفهان ۴۸ مرکز تعاون روستایی و روستا بازار به منظور تامین مایحتاج روزانه بازار اقلامی مانند، مرغ، گوشت منجمد، شکر، تخم مزغ، برنج و.. را با قیمت مصوب بازار عرضه می‌کنند.