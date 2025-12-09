پخش زنده
امروز: -
سلشو آموریم، مشاور ارشد سیاست خارجی لولا دا سیلوا، رئیسجمهور برزیل، نسبت به عواقب فاجعهبار هرگونه مداخله نظامی آمریکا در ونزوئلا هشدار داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس در حالی که واشنگتن بر طبل جنگ علیه دولت قانونی ونزوئلا میکوبد، مشاور ارشد رئیسجمهور برزیل در پیامی صریح به دونالد ترامپ هشدار داد که ماجراجویی نظامی در این کشور، آمریکای جنوبی را به باتلاقی مرگبار شبیه به «ویتنام» تبدیل خواهد کرد و موجی از احساسات ضدآمریکایی را در منطقه بیدار میکند.
به نقل از منابع خبری برزیل، "سلشو آموریم"، مشاور ارشد سیاست خارجی لولا دا سیلوا، رئیسجمهور برزیل، نسبت به عواقب فاجعهبار هرگونه مداخله نظامی آمریکا در ونزوئلا هشدار داد.
آموریم در گفتوگو با روزنامه گاردین، با ابراز نگرانی عمیق از تحرکات اخیر پنتاگون، تأکید کرد: آخرین چیزی که میخواهیم این است که قاره ما به میدان جنگ تبدیل شود؛ جنگی که قطعاً محدود به نبرد میان آمریکا و ونزوئلا نخواهد ماند و پای قدرتهای جهانی را به میان خواهد کشید که این مسئله حقیقتاً تأسفبار است.
این دیپلمات کهنهکار برزیلی، دستور اخیر ترامپ برای بستن حریم هوایی ونزوئلا را مصداق بارز اعلان جنگ و نقض آشکار حاکمیت ملی یک کشور مستقل دانست.
وی با اشاره به تشدید تنشآفرینیهای امپریالیسم در هفتههای اخیر، خاطرنشان کرد، منطقه تحمل دخالتهای استکباری را ندارد.
مشاور لولا دا سیلوا با ترسیم سناریوی پس از تهاجم احتمالی گفت: شک ندارم که اگر پای سربازان آمریکایی به ونزوئلا باز شود، شاهد تکرار فاجعهای شبیه به ویتنام خواهیم بود که ابعاد آن پیشبینی ناپذیر است.
وی افزود: چنین حماقتی، روحیه استکبار ستیزی و احساسات ضد آمریکایی دوران جنگ سرد را دوباره در رگهای ملتهای آمریکای لاتین به جوش میآورد.
"سلشو آموریم" در پایان با یادآوری تاریخ مبارزات آمریکای جنوبی تصریح کرد: من این قاره را میشناسم؛ وجود و هویت آمریکای جنوبی مدیون "مقاومت" در برابر متجاوزان خارجی است و این ایستادگی در برابر یانکیها نیز تکرار خواهد شد.