به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به همراه مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز و جمعی از مدیران استانی و شهری مربوطه به بررسی مشکلات نمایشگاه داران مجتمع خودرو فاز ۳ از آن بازدید کردند.

عتباتی و مجیدی در جریان این بازدید میدانی که با درخواست هیأت امنای این مجتمع انجام شد با توضیحات ارائه شده در جریان مشکلات قرار گرفتند و دستور طرح آن در شورای حفظ حقوق بیت المال استان با دعوت از مدیران مربوطه را صادر کردند.

ساخت این مجتمع در زمینی نزدیک به ۶۰ هزار مترمربع با ۱۷۱ غرفه نمایشگاه ماشین، ۱۶ سال به دلیل برخی مشکلات ناتمام مانده است.