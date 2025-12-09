تحول بزرگ در مدیریت پسماند شرق مازندران
استاندار مازندران با اشاره به اجرای پروژههای تحولی در کارخانه کمپوست بهشهر گفت: این اقدامات مسیر شرق استان را بهطور جدی به سمت صفر شدن دفن زباله هدایت کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،
مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران از اجرای مجموعهای از پروژههای بزرگ در کارخانه کمپوست بهشهر خبر داد و گفت: این اقدامات یکی از کمنظیرترین جهشهای مدیریت پسماند در استان طی سالهای اخیر است و مسیر شرق مازندران را به سمت صفر شدن دفن زباله هدایت کرده است.
وی با تشریح جزئیات این طرح افزود: سیستم تصفیه شیرابه با استانداردهای روز دنیا در این مجموعه احداث شده و کارخانه تولید گرانول نیز راهاندازی شده است.
استاندار مازندران از بازسازی کامل خط پردازش زباله با ظرفیت ۲۵۰ تن در روز خبر داد و گفت: این خط اکنون کارخانه کمپوست بهشهر را به یکی از توانمندترین مراکز مدیریت پسماند شمال کشور تبدیل کرده است.
یونسی رستمی با اشاره به احداث دو سالن تخمیر جدید و نصب سیستم هوادهی از کف، افزود: خط فاین و دانهبندی کمپوست نیز به مجموعه اضافه شده تا محصول نهایی با کیفیت بالاتری تولید شود.
وی با اعلام کاهش ۷۰ درصدی دفن زباله در بهشهر تأکید کرد: با راهاندازی کارخانه زبالهسوز ساری در آینده نزدیک، دفن زباله در شرق مازندران به صفر خواهد رسید و این منطقه به یکی از نخستین مناطق کشور با مدیریت کامل پسماند تبدیل میشود.