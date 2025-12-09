پخش زنده
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با بیان اولویتدار بودن تدوین ضوابط فنی، ارتقای ایمنی و حمایت از فناوریهای نوین در ساخت و ساز کشور، از صدور بیش از هزار گواهینامه فنی و دهها تاییدیه برای شرکتهای فناور در سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرنگار مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، غزاله راهب رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در نشست رسانهای تشریح مجموعه اقدامات این مرکز گفت: پژوهش در بخش راه و مسکن میتواند نقش مهمی در سیاستهای توسعه و افزایش بهرهوری ساخت و ساز ایفا کند و این مرکز نیز در همین مسیر فعالیت میکند.
راهب با اشاره به سابقه بیش از پنجاه ساله مرکز تحقیقات به عنوان بازوی پژوهشی وزارت راه و شهرسازی در حوزههای شهرسازی، معماری، ساختمان، ابنیه فنی و حمل و نقل افزود که این مرکز اکنون با تمرکز بر تدوین ضوابط، ارتقای ایمنی، کنترل کیفیت ساخت و ساز و آموزش تخصصی فعالیت دارد.
او اعلام کرد که در ماههای اخیر تدوین و بازنگری ضوابط نظام فنی اجرایی و سازمان برنامه با هدف استانداردسازی و هماهنگی بیشتر در بخش ساخت و ساز آغاز شده و تاکنون حدود چهل ضابطه در این چارچوب در دست تهیه یا اصلاح است.
رئیس مرکز تحقیقات همکاری گسترده با سازمان ملی استاندارد را از مهمترین برنامهها دانست و گفت: همه استانداردهای مورد نیاز دستگاههای زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی شناسایی شده و یک برنامه جامع برای تدوین و به روزرسانی آنها در حال اجرا است.
او درباره فعالیتهای حوزه ایمنی و کاهش خطر توضیح داد که شناسایی گسلها، بررسی پدیده فرونشست، شناسایی ساختمانهای ناایمن و توسعه شبکه شتاب نگاری از محوریترین برنامههای مرکز است.
راهب به اقدامات مرکز در حوزه کنترل کیفیت و ورود فناوریهای نوین اشاره کرد و گفت که این مرکز مسیر ارزیابی و تایید فناوریهای جدید ساختمانی و تطبیق آنها با مقررات ملی را بر عهده دارد. او افزود که در سال جاری سی و چهار تاییدیه فنی صادر شده که بخش زیادی از آن متعلق به شرکتهای دانش بنیان است و بیش از هزار گواهینامه فنی در زمینه مصالح و فرآوردههای ساختمانی نیز صادر شده است.
رئیس مرکز تحقیقات درباره برنامههای آموزشی این مجموعه نیز گفت که دورههای تخصصی برای دستگاههای اجرایی، مهندسان، کارشناسان و اعضای سازمان نظام مهندسی براساس نیاز کشور و ضوابط جدید برگزار میشود و همکاری با سازمان فنی و حرفهای برای تربیت نیروی انسانی ماهر نیز با جدیت دنبال میشود.
او توسعه اسناد فنی، استانداردها و تقویت بانک اطلاعاتی مرکز را از دیگر اقدامات در حال انجام عنوان کرد و افزود که هدف اصلی، ارتقای کیفیت ساخت و ساز کشور با تکیه بر پژوهش، استانداردسازی و آموزش است.