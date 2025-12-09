پخش زنده
هویت ایرانی اسلامی در دو مسجد جامع شهرهای ساوه و گرگان تبلور یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ مساجد جامع ساوه و گرگان، تجلی هویت ایرانی اسلامی در دو منطقهی متفاوت کشور تبلور یافته است.
کارشناس میراث فرهنگی شهرستان ساوه گفت: مسجد جامع ساوه یکی از بناهای بسیار ارزشمند در ایران و شهرستان ساوه است، این مسجد تاریخی کاملا از موادی همچون خشت و گل ساخته شده است و در نوع خود بنایی بسیار بی نظیر میباشد. محوطهی این مسجد بزرگ از یک صحن و گنبدی در قسمت جنوبی آن، ۲ ایوان، ۱ مناره، چند شبستان و محرابهایی متعدد و چندگانه و قدیمی که با خط کوفی تزئین شده است.
محسن نبوی افزود: این مسجد از ۲ محراب نیز تشکیل شده است که از دورهی صفویه برای این مسجد به یادگار مانده است و با خط ثلث بر روی آن نوشته شده است. از جملهی خصوصیتهای این بنای مهم تاریخی و مذهبی در شهرستان ساوه این است که در خود به صورتی کاملا واضح نمودهایی از ۳ مقطع مختلف تاریخی که شامل دورهی قبل از اسلام، قرون اولیهی ورود اسلام به ایران و دوران حکومت صفوی در آن به وضوح دیده میشود.
این اثر در کنار ۱۳۰ بنای تاریخی شهر ستان ساوه، در سال ۱۳۱۰ به عنوان نخستین مکان تاریخی استان مرکزی در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.
مسجد جامع گرگان از بناهای دوره سلجوقی و از جاهای دیدنی استان گلستان محسوب میشود که بهوسیله معماران ترکمن ساخته شده است.
۱۹ کتیبه در ایوان غربی وجود دارد که شامل فرمانها و وقفنامههای متعددی است و قدیمیترین آنها به دوره آق قویونلوها و آخرین آنها به دوره قاجار مربوط میشود.
این اثر ارزشمند در تاریخ ۱۸ تیر ماه سال ۱۳۱۱ هجری شمسی با شماره سند ۱۸۱ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.