



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، کارشناس هواشناسی لرستان گفت: در شبانه روز گذشته ازنا با ۲ و پلدختر با ۱۸ درجه بالای صفر به ترتیب سردترین و گرمترین شهر‌های استان بودند، دمای هوای خرم اباد مرکز استان نیز بین ۱۶ و ۸ درجه بالای صفر در نوسان بود.

روح الله داودی افزود: بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی کماکان تا ساعاتی از روز پنجشنبه شاهد فعالیت سامانه بارشی بر روی جو منطقه خواهیم بود که با شدت و ضعف علاوه بر افزایش ابر و گاهی وزش باد شدید و تندباد‌های لحظه‌ای در همه نقاط استان بارش باران، گاهی رعدوبرق، در مناطق سردسیر رگبار برف و ارتفاعات و گردنه‌ها بارش برف، رگبار تگرگ، احتمال صاعقه پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: از غروب امروز سه‌شنبه تا چهارشنبه‌شب شاهد تقویت فعالیت سامانه بارشی خواهیم بود که بر شدت و مقدار بارش‌ها در اکثر نقاط به‌ویژه نیمه جنوبی استان افزوده می‌شود.

کارشناس هواشناسی لرستان، افزود: پیرو هشدار سطح زرد و نارنجی صادره در این مدت در همه نقاط بروز مخاطراتی همچون اختلال در تردد، لغزندگی معابر، ایجاد رواناب و آب‌گرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌های فصلی و خشکه رودها، کولاک برف در محور‌های مواصلاتی، احتمال انسداد برخی نقاط، مه آلودگی هوا، خسارت به برخی محصولات و سازه‌ها، خطر سقوط اشیا را شاهد خواهیم بود.

داودی، گفت: در صورت عدم تغییر در الگو‌های دریافتی، مجدداً از جمعه‌شب و طی روز‌های آغازین هفته آتی با فعالیت موج دوم سامانه، در سطح استان افزایش ابر، وزش باد نسبتاً شدید، وقوع بارش‌هایی به‌صورت پراکنده گاهی همراه با رعدوبرق را انتظار داریم.