پیشبینی بارش برف در ارتفاعات و گردنههای لرستان
کارشناس هواشناسی لرستان از بارش برف در ارتفاعات و گردنههای این استان تا بامداد پنج شنبه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
کارشناس هواشناسی لرستان گفت: در شبانه روز گذشته ازنا با ۲ و پلدختر با ۱۸ درجه بالای صفر به ترتیب سردترین و گرمترین شهرهای استان بودند، دمای هوای خرم اباد مرکز استان نیز بین ۱۶ و ۸ درجه بالای صفر در نوسان بود.
روح الله داودی افزود: بر اساس نقشهها و مدلهای هواشناسی کماکان تا ساعاتی از روز پنجشنبه شاهد فعالیت سامانه بارشی بر روی جو منطقه خواهیم بود که با شدت و ضعف علاوه بر افزایش ابر و گاهی وزش باد شدید و تندبادهای لحظهای در همه نقاط استان بارش باران، گاهی رعدوبرق، در مناطق سردسیر رگبار برف و ارتفاعات و گردنهها بارش برف، رگبار تگرگ، احتمال صاعقه پیشبینی میشود.
وی گفت: از غروب امروز سهشنبه تا چهارشنبهشب شاهد تقویت فعالیت سامانه بارشی خواهیم بود که بر شدت و مقدار بارشها در اکثر نقاط بهویژه نیمه جنوبی استان افزوده میشود.
کارشناس هواشناسی لرستان، افزود: پیرو هشدار سطح زرد و نارنجی صادره در این مدت در همه نقاط بروز مخاطراتی همچون اختلال در تردد، لغزندگی معابر، ایجاد رواناب و آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیلها، بالا آمدن سطح آب رودخانههای فصلی و خشکه رودها، کولاک برف در محورهای مواصلاتی، احتمال انسداد برخی نقاط، مه آلودگی هوا، خسارت به برخی محصولات و سازهها، خطر سقوط اشیا را شاهد خواهیم بود.
داودی، گفت: در صورت عدم تغییر در الگوهای دریافتی، مجدداً از جمعهشب و طی روزهای آغازین هفته آتی با فعالیت موج دوم سامانه، در سطح استان افزایش ابر، وزش باد نسبتاً شدید، وقوع بارشهایی بهصورت پراکنده گاهی همراه با رعدوبرق را انتظار داریم.
وی گفت: از نظر نوسانات دمایی، طی ۴۸ ساعت آینده دماهای روزانه روند کاهشی را خواهند داشت.