طرح هوشمندسازی بنادر کشور از بوشهر آغاز می‌شود

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: طرح پایلوت هوشمندسازی بندر بوشهر با هدف افزایش سرعت خدمات بندری، کاهش زمان انتظار و ارتقاء بهره‌وری عملیاتی، اجرایی می‌شود.