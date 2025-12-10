طرح هوشمندسازی بنادر کشور از بوشهر آغاز میشود
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: طرح پایلوت هوشمندسازی بندر بوشهر با هدف افزایش سرعت خدمات بندری، کاهش زمان انتظار و ارتقاء بهرهوری عملیاتی، اجرایی میشود.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، سیاوش ارجمندزاده با تأکید بر آغاز اجرای هوشمندسازی بنادر کشور، به انتخاب بندر بوشهر به عنوان پایلوت ملی طرح هوشمندسازی اشاره کرد و گفت: هوشمندسازی زیرساختهای بندری استان بوشهر با هدف ارتقا شاخصهای عملیاتی و افزایش رضایتمندی منتفعان اجرایی میشود.
وی با بیان اینکه کاهش زمان انتظار کشتیها و کامیونها یکی از مهمترین مزیتهای این تحول فناورانه است، افزود: از طریق توسعه سامانههای هوشمند، فرآیند ورود، جابهجایی و خروج بار به شکل قابل توجهی تسهیل خواهد شد و این امر منجر به افزایش سرعت و دقت در عملیات بندری میشود.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با اشاره به اینکه هوشمندسازی افزایش سرعت و دقت در مبادلات بندری، رقابتپذیری بندر بوشهر در عرصه منطقهای و جهانی را بهبود میبخشد، اضافه کرد: افزایش بهرهوری عملیاتی و کاهش هزینههای جانبی از جمله دستاوردهای هوشمندسازی است که اثربخشی آن در آینده نزدیک ملموس خواهد شد.
وی با تأکید بر کاهش آثار زیستمحیطی اجرای طرح هوشمندسازی، بیان کرد: مدیریت هوشمند حملونقل و بارگیری با کاهش مصرف سوخت، مدیریت پسماند و کاهش آلایندههای محیطی همراه است که امکان رشد پایدار و حفظ محیط زیست بندری را فراهم میآورد.
ارجمندزاده با بیان اینکه تسهیل ورود و خروج کالا و کوتاه شدن فرآیندهای تجاری از دیگر اهداف این طرح به شمار میرود، اظهار کرد: پیادهسازی فناوریهای جدید مسیر صادرات و واردات را برای بازرگانان و فعالان اقتصادی هموارتر خواهد ساخت.
وی تاکید کرد: با اجرای موفق پایلوت هوشمندسازی در بندر بوشهر، شاهد ارتقا جایگاه استان بوشهر در نقشه تجارت جهانی و افزایش ارتباطات لجستیکی با بنادر مهم دنیا خواهیم بود و این موضوع نقش کلیدی در توسعه اقتصادی استان بوشهر ایفا خواهد کرد.