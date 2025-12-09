به شاگردانم افتخار میکنم، شصت دقیقه دهنفره جنگیدند
سرمربی شمسآذر قزوین پس از تساوی تیمش برابر گلگهر سیرجان، عملکرد شاگردانش را ستود و تأکید کرد که بازیکنانش با وجود یک اخراج، بیش از شصت دقیقه با تمام توان جنگیدند و اجازه ندادند حریف از برتری عددی استفاده کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین
؛ وحید رضایی در نشست خبری پس از بازی گفت: بازی را خیلی خوب شروع کردیم و در همان دقایق نخست میتوانستیم یک موقعیت صددرصد را به گل تبدیل کنیم.
وی افزود: روند بازی خوب بود تا زمانی که بازیکن ما اخراج نشد، متأسفانه حدود شصت دقیقه دهنفره مقابل تیمی مثل گلگهر با بازیکنان باتجربه کار بسیار سختی بود.
وی با ابراز رضایت از عملکرد شاگردانش افزود: بازیکنانم با دل و جان بازی کردند و من به آنها افتخار میکنم، گلی که گلگهر به ثمر رساند روی ضدحمله بود.
رضایی گفت:ما در جریان بازی موقعیت گل ایجاد کردیم و حتی بعد از گل هم اگر دقت بیشتری داشتیم، میتوانستیم گل برتری را بزنیم.
سرمربی شمس آذر از تلاش شاگردانش قدردانی کرد و گفت: عملکرد بازیکنان عالی بود و از همه آنها که جانانه دویدند و جنگیدند تشکر میکنم، انسجام خوبی در خط دفاعی داشتیم و دفاع تیمی را رعایت کردیم تا حریف نتواند از دهنفره شدن ما استفاده کند.
او در بخش دیگری از صحبتهایش به داوری اشاره کرد: هفته گذشته در بازی مقابل خیبر یک خطای واضحتر فقط با کارت زرد جریمه شد، امروز هم میشد داریوش شجاعیان را با کارت زرد جریمه کنند، امیدوارم در آینده شاهد تصمیمات دقیقتر باشیم.
سرمربی شمسآذر در پایان گفت: امیدوارم در بازیهای آینده از فرصتها بهتر استفاده کنیم و سه امتیازهای لازم را کسب کنیم، وقتی با یک یار کمتر بازی میکنید، بازیکنان باید مسئولیتپذیرتر باشند و دوندگی بیشتری داشته باشند.