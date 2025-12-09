به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ،فریدون کشیتی گفت: پرونده حمل ۲۳ هزار و ۴۰۰ لیتر گازوئیل خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش پنج میلیارد و ۷۱۲ میلیون ریال در شعبه اول بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهربابک رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمان افزود: شعبه پس از بررسی و با توجه به مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط سوخت‌های کشف شده، متخلف را به پرداخت ۱۱ میلیارد و ۴۲۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

ادامه داد: شعبه همچنین پنج میلیارد و ۷۱۲ میلیون ریال برای خودروی حامل سوخت قاچاق به جریمه اضافه و متخلف را در مجموع به پرداخت ۱۷ میلیارد و ۱۳۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

بگفته مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمان ماموران پلیس آگاهی شهربابک این محموله را کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.