خاک، بستر حیات و پیششرط توسعه پایدار؛ این محور اصلی همایش روز جهانی خاک در ابهر بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان ؛ همزمان با فرارسیدن روز جهانی خاک، همایشی با هدف ترویج بهرهبرداری پایدار از منابع طبیعی و گرامیداشت اهمیت خاک بهعنوان سرمایهای حیاتی برای نسل امروز و آینده، در شهرستان ابهر برگزار شد.
این نشست تخصصی با همکاری مشترک مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ابهر و با حضور جمعی از مسئولان، کارشناسان بخش کشاورزی، فعالان محیطزیست و نمایندگان دستگاههای اجرایی در سالن جلسات جهاد کشاورزی ترتیب یافت.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ابهر، به عنوان یکی از سخنرانان اصلی این همایش، بر ضرورت صیانت از خاک در مسیر توسعه پایدار تأکید کرد.
وی با اشاره به قانون حفاظت و بهرهبرداری از خاک و روند اجرایی شدن آن در شهرستان ابهر بر شناسایی و مدیریت واحدهای آلاینده خاک و الزام واحدهای مشمول به ارائه گزارش خوداظهاری خاک جهت نظارت مستمر تأکید کرد.
همچنین مهمترین چالشها و تهدیدهای زیستمحیطی که خاک شهرستان را در معرض خطر قرار دادهاند، به تفصیل مطرح ساختند.
این همایش با هدف افزایش آگاهی عمومی در زمینه حفاظت از خاک، ارتقای همکاریهای بینبخشی و ترویج بهرهبرداری پایدار از منابع طبیعی برگزار شد.